Europese subsidie voor project Tilburgse opleiding: 600.000 euro

De subsidie is beschikbaar voor het ontwikkelen van een onderwijsmodule waarin toekomstgericht onderzoek door jongeren in verschillende landen centraal staat.

Foresight, dat vrij vertaald vooruitziende blik betekent, is ontwikkeld met universiteiten in Turkije, Hongarije, België en Spanje.

Toekomst

Docent Christianne Heselmans: ‘Om jongeren bewuster te maken van de toekomst is het belangrijk dat ze die leren verkennen, maar ook dat ze onderzoek doen naar wat hun gewenste toekomst is."

Culturen

,,Waarom krijgen scholieren wel les over het verleden, maar niet over de toekomst, zegt Monica Veeger, die zich bij Fontys ACI bezig houdt met internationale contacten. ,,Het is belangrijk dat studenten leren na te denken over problemen van Europa. Daarom is het goed als studenten kennis maken met culturen die verder van ze afstaan."