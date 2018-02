Evangelie in een discotheek: een kijkje in een kerkdienst in Club Smederij en Dudok

TILBURG - Terwijl kerken leeg staan, trekken jongeren naar moderne kerkdiensten met housebeats, live muziek of een hippe locatie. Een kijkje bij City Life Church in het Patronaatsgebouw en in Club Smederij.

De viering van City Life Church, gebaseerd op de leer van de pinkstergemeente, wordt deze zondagochtend geopend met housebeats. 'Hebben jullie zin om god te aanbidden?', weerklinkt uit speakers in het oude Patronaatsgebouw (voormalige Dudok). Paarse schijnwerpers belichten de 134 bezoekers, vooral blanke twintigers en dertigers. Terwijl songteksten over liefde voor Jezus op een scherm prijken, klinkt hedendaagse popmuziek: 'I'm falling into you...I wanna love you, like you love me..'.

Er hangt een ontspannen, ietwat feestelijke sfeer. Bijbelse teksten worden kort, bondig en vooral in frisse teksten vertaald. Een Latijns-Amerikaanse voorganger noemt een vers uit Handelingen, waarin de zorg voor de ander centraal staat. Dat sluit aan bij het City Life Church Thema voor 2018. Bezoekers worden live en via filmpjes uitgenodigd zich 'te laten vrijmaken om het verschil te kunnen maken'. Kortom: god toelaten, ontdekken welke talenten je hebt en die vervolgens gebruiken voor de opbouw van de kerk. 'Maar ook in je familie, werk en sportvereniging. Dan krijg je vragen, waarom je inzet? En kun je vertellen over je relatie met god.' Zware termen zoals 'Gods Koninkrijk' of zonden vallen deze ochtend niet, netzomin zijn er dogmatische teksten. Wel is er een duidelijke missie: ga vooral ook anderen helpen god te vinden.

Geen zieltjes winnen

,,Nee, die opdracht moet je niet zien als zieltjes winnen", zegt Mandy (26) uit Wijk en Aalburg, een vlotte blondine met een commerciële baan. ,,Je gunt je gelukservaringen doordat je god ervaart, ook aan een ander." Niets moest Mandy hebben van de gereformeerde kerk in haar woonplaats. ,,Al die regels: strak in de bankjes zitten, zondagse kleding." Een vriendin nam haar mee naar Tilburg. ,,De open, opbouwende sfeer hier, greep me meteen."

Ook depressieve en drugsverslaafde jongeren vinden hun weg naar de City Life Church. En jongeren die op het goede pad willen blijven. De Curaçaose Tilburger, Nathan (19): ,,Deze moderne kerk trekt me. De beeldschermen, licht, livestreams, muziek. Ik krijg hier motivatie. Ik ben aan het studeren en laat me niet meeslepen door verkeerde vrienden."

Homostellen

City Life Church Tilburg, bestaat enkele jaren en is lid van het Hillsong Netwerk, een beweging vanuit pinkstergemeenten. Prisca Post de Rojas (39) van City Life Church Tilburg: ,,Maar wij zijn geen Hillsong-kerk en kaderen onze grondslag niet. We staan open voor mensen van alle geloven. Het enige wat wij willen is dat mensen een relatie met Jezus krijgen en dan wijst God hen verder de weg." Ook homostellen zijn welkom bij CLC.



Zondagavond was de eerste editie van UNITED013 in een nokvolle Club Smederij in de Spoorzone. Interkerkelijk Overleg Tilburg tekende voor de organisatie van deze kerkdienst. Een band zingt ook hier weer over Jezus. De overdracht van bijbelteksten is strikter dan bij City Life Church.



Voorganger Joël de Bruijn legt wel linken met de jongerencultuur. ,,Blijf online met de hemelse vader. Dan zorgt god voor updates en wordt je denken vernieuwd." Op deze viering komen veel jongeren af die al naar kerken gaan. Elenan (16) uit Eindhoven: ,,Ik vind het hier te vol, een gewoon kerkgebouw is ook prima." Tilburger Shawn (20) is wel blij. ,,Ik ben gelovig, maar voetbal op zondagochtend. Dus leuk: met zoveel jongeren hier in de avond."