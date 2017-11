Expositie in Tilburg, barstensvol mijn en jouw Brabant

TILBURG - In Natuurmuseum Brabant in Tilburg opende zondag de permanente tentoonstelling 'Jouw Brabant, mijn Brabant'. Tot stand gekomen in samenwerking met Brabants Landschap en het Belgische zusje Kempens Landschap. De expositie zit boordevol herinneringen aan Brabant zoals het ooit was; er hangen veel oude foto’s, ingestuurd door Brabanders uit alle hoeken van de provincie.