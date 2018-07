Extra watertappunten tegen oververhitting op Roze Maandag

Het is de enige extra maatregel die Tilburg neemt met een hete dag in het vooruitzicht, zegt kermiswethouder Erik de Ridder (CDA). ,,Waarschijnlijk houden we het er ook voor de dagen erna in." Hij zegt er bij dat bezoekers 'in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn'. ,,Zet dus een petje op, en neem een flesje water mee."