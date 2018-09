Familievoorstelling 'Het Verhaal...' is meesterlijk. De verbeelding laat Trump alle hoeken zien

Vooraf klonk de titel mysterieus, spannend, ongrijpbaar, maar 'Het Verhaal van het Verhaal', de nieuwe familievoorstelling van Artemis en Het Zuidelijk Toneel is avontuurlijk, absurd in het kwadraat, prachtig en komisch. Het laat een brede glimlach achter, een tollend hoofd bovendien, want wat gebeurde er in hemelsnaam in dat dwaze universum op het podium? Wie is wie? Wat is wat? Wat is waar? De boodschap is zo klaar als een klontje: kijk verder dan je neus lang is, prikkel de verbeelding, zoek het randje op.