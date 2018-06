Fanatiekelingen bestormen 94 hindernissen bij Obstacle Run Tilburg

TILBURG - De tweede Obstacle Run is succesvol verlopen. Zondag deden er zeker 1200 mensen aan mee aan dit evenement in Stadsbos013, een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. ,,Het gaat vooral om de fun", zegt organisator Sander van Nieuwenhuijzen.

,,Het was fantastisch”, reageert Arnold Pieterse uit Terheijden na afloop van de family run, zondagmiddag in het groene gebied tussen Tilburg en Hulten. Hij liep de drie kilometer met zijn negenjarige zoon Sven, die lid is van Fuse, een club voor bootcamp.

Sven probeert zijn overtollige energie kwijt te raken op een springkussen, lacht Pieterse. ,,Volgens mij hebben we bijna zes kilometer gelopen. Maar hij heeft nog energie voor tien. Het leuke is dat er al die hindernissen in het parcours zitten. De waterbak, die vond hij tof. We zijn allebei kopje onder gegaan. En we waren helemaal bedekt met modder na drie slootjes. In het begin vond hij dat wel fris, maar je loopt je zo weer droog. En gelukkig zijn de faciliteiten om je te wassen goed geregeld.”

94 hindernissen

Het gaat ook vooral om de beleving, beaamt Sander van Nieuwenhuijzen. ,,Je kunt het niet vergelijken met een marathon. Er zit veel afwisseling in. De dertig kilometer heeft 94 hindernissen. Dat vergt nogal wat van je kracht en conditie. De deelnemers moeten met gewichten lopen, zakken gooien, door de modder kruipen. We doen ook geen tijdregistratie, en we hebben overal punten waar deelnemers op de foto gezet worden.”