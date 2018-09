Fans krijgen geen geld terug, ondanks flinke vertraging optreden Canadese rapper in Tilburg

TILBURG - Zanger en rapper Tory Lanez begint zijn optreden in 013 in Tilburg donderdagavond niet om 21.10 uur, maar pas om ongeveer 23.00 uur. Dat meldt het poppodium op Facebook. Paspoort-problemen zorgen ervoor dat de Canadees pas veel later dan gepland in Tilburg kan zijn.

,,Zojuist hebben we bericht ontvangen van het management dat de artiest door paspoort-problemen een flinke vertraging in zijn reis naar Tilburg heeft. Ondanks deze vertraging zal het concert van Tory Lanez doorgang vinden", laat 013 weten. ,,De exacte aanvangstijd kunnen we helaas op dit moment niet melden." Er wordt op dit moment uitgegaan van ongeveer 23.00 uur.

Geen geld terug

,,Wij vinden het heel erg vervelend, maar de artiest komt hiermee wel zijn verplichtingen na. Dit betekent dat daarom restitutie van toegangsbewijzen helaas niet mogelijk is."

013 adviseert bezoekers om met de auto te komen, omdat de laatste treinen niet al te lang na aanvang van het concert al vertrekken. Zo gaan treinen naar Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag uiterlijk om 00.08 uur.

De vertraging is een flinke domper voor fans. Zo stelt een teleurgestelde muziekliefhebber op Facebook: ,,Dit is echt belachelijk. Hierna volgt zeker het bericht dat het überhaupt niet meer doorgaat." De organisatie verzekert in een reactie daarop dat de show wel doorgaat. Een ander vraagt: ,,Iemand die ook naar Alkmaar moet en maar tien minuten van Tory Lanez kan zien? Tweeënhalf uur voor niks in de trein gezeten."

