FC Tilburg overweegt aangifte na uit de hand gelopen nacompetitiefinale

Tilburg-speler Roshendley Saez gooide zijn shirt in het publiek en zag zijn tricot enige tijd later in de kantine van Madese Boys hangen. Verband en wel. Daarnaast, zegt interim-voorzitter Niels Hesselberth van FC Tilburg, dat er ook oerwoudgeluiden zijn gemaakt, flessen gegooid en een hybride veld is vernield. Daarop wil het bestuur van FC Tilburg mogelijk stappen ondernemen. Welke dat zijn, zal duidelijk worden na de bestuursvergadering van maandagavond. Eén van de mogelijke stappen is aangifte bij de politie.

,,Wij vinden racistische en discriminerende opmerkingen niet passen, waar dan ook! Maar het is helaas wel gebeurd!”, schrijft Hesselberth in een mail gericht aan secretaris Winy Broeders van Madese Boys.

,,Ik heb de e-mail nog niet gelezen, maar bij ons is wel bekend dat er mogelijke vervolgstappen worden genomen. Dat laten wij rustig op ons afkomen”, reageert Broeders, die zich niet wil uitlaten over racisme. ,,Daar distantiëren wij ons van als club. Ik vind het ver gaan om dat nu te zeggen. Mocht er inderdaad uitkomen dat racisme in het spel is, dan zullen we gepaste maatregelen treffen.” Intern is daar bij Madese Boys over gesproken, maar Broeders wil er niet meer over kwijt.

Quote Natuurlijk keuren wij dit gedrag af. Maar het gaat fout aan beide kanten Winy Broeders

Beide kanten

Secretaris Broeders stelt dat niet alleen een kleine groep supporters de mist is ingegaan. ,,Natuurlijk keuren wij dit gedrag af. Maar het gaat fout aan beide kanten. Ook bij FC Tilburg. Bepaald gedrag had anders gemoeten, maar daar ga ik mij niet over uitweiden. We laten het eerst even bezinken.”