Feest met Willeke Alberti voor jubilerende Kievitshorst

Tientallen potten van hennepkwe­ke­rij gedumpt in Tilburgse Reeshof

9:11 TILBURG - In de wijk Koolhoven in de Reeshof zijn in de nacht van woensdag op donderdag tientallen potten vol potgrond gedumpt. De potten werden gebruikt in een hennepkwekerij, meldt de wijkagent.