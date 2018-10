'Festival Circolo past goed bij de stad Tilburg'

Inspectie SZW legt op 22 bouwplaat­sen in Tilburg werk tijdelijk stil: werken was onveilig

3 oktober TILBURG - De Inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft dinsdag op 22 bouwlocaties in Tilburg na controle het werk tijdelijk stilgelegd omdat het niet veilig was. Volgens de inspecteurs was er een groot risico dat bouwvakkers konden vallen of aangereden konden worden.