Festival met korte films over Tilburgse brugwachter en moordlustige detective

Man dumpt afval in Tilburg, wordt gecontroleerd en mag dan auto inleveren

13:40 TILBURG – Een 56-jarige man uit West Maas en Waal probeerde maandagochtend zijn vuilnis te dumpen naast de ondergrondse containers bij het Zomerpark in Tilburg. Toen hij zag dat de politie hem in de smiezen had, legde hij zijn afval weer ‘netjes’ terug in de auto. Te laat.