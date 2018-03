Fiets onder bedreiging van mes gestolen in Tilburg, dader voortvluchtig

Bedreiger Kruidvat in Tilburg blijft tbs bespaard

16:17 BREDA/TILBURG - De rechtbank in Breda heeft donderdag een 22-jarige Tilburger nog geen tbs opgelegd. Dat hing wel boven zijn hoofd, mocht hij opnieuw een strafbaar feit plegen. En dat deed hij. De man bedreigde 27 september vorig jaar een medewerker van Kruidvat, nadat die hem aansprak, omdat hij een pot gel had geopend en wat gel in zijn haar had gedaan.