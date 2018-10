Fietsenwinkel.nl Bosscheweg in Tilburg moet dicht

Weer nieuwe winkel op oude winkelcen­trum Eikenbosch in Ber­kel-En­schot

14:35 BERKEL-ENSCHOT - Als alles volgens hun planning verloopt, openen Toine en Annet van Rijen op 28 november hun nieuwe zaak op winkelcentrum Eikenbosch in Berkel-Enschot. Opvallend, want het winkelcentrum zal over circa twee jaar gesloopt worden.