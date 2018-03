Fietser aangereden op oversteekplaats in Tilburg

UPDATE Moeder (28) van fiets gemept terwijl zoontje (3) achterop zit in Tilburg: 'Hij durft niet meer met mama op de fiets'

13:51 TILBURG – Een 28-jarige vrouw is vorige week woensdag in Tilburg door een groep jongeren mishandeld. Dat gebeurde in het bijzijn van haar 3-jarig zoontje. De vriend van het slachtoffer is woest en looft een beloning van vijfhonderd euro uit voor de gouden tip. ,,Je hoort met je poten van vrouwen af te blijven, al helemaal als er een onschuldig kind bij betrokken is.”