Fietser gewond bij aanrijding met auto op Burgemeester Brokxlaan in Tilburg

Dia­mant-groep onttrekt zich aan financiële malaise in sector, blijft uit rode cijfers

13 juli TILBURG - Voor de Diamant-groep was 2017 financieel een positief jaar. Het Tilburgse leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt behaalde een positief resultaat van zo’n 1,9 miljoen euro. Hiermee onderscheidt Diamant zich volgens het bedrijf binnen de sector in Nederland, die grotendeels door de bezuinigingen vanuit de overheid in de rode cijfers terecht is gekomen.