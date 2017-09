Fietser komt ten val recht voor hoofdingang ziekenhuis in Tilburg

Nieuwkomer Willem II-straat: STUEN, hoe een 'bromance' uitgroeide tot hippe mannenwinkel

10:46 Do 14 sept: Mannen die winkelen haten. Zelfs die groep, en die is best groot, proberen ze bij nieuwkomer STUEN aan de Willem II-straat een 'thuis' te geven. ,,De 'one stop shop' voor mannen", vertellen kersverse eigenaren Mark Voets (25) en Martijn Mutsaers (28).