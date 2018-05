Fietsster gewond bij botsing met scooter in Tilburg

Tilburgs boetebe­leid voor hennepkwe­ke­rij­en aangevoch­ten bij Raad van State

11:43 DEN HAAG/TILBURG – Hoewel de gemeente Tilburg boetes mag opleggen als een woning in strijd met de huisvestingswet, bijvoorbeeld als hennepkwekerij, of bordeel wordt gebruikt, is het de vraag of het gemeentebestuur de boeteregeling wel goed heeft geregeld. Mogelijk zal de gemeenteraad van Tilburg de Huisvestingsverordening moeten aanpassen, zo bleek dinsdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.