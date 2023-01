‘Fijn weekend’ begon als krabbel op een bierviltje en gaat nu op 16 januari in première in Tuschinski

Kinderen over hun rechten: ‘Lief zijn voor elkaar’

TILBURG - Negenentwintig jaar na het optekenen van de kinderrechten wordt er in de regio een uitgelicht: het recht op participatie. ,,Als kinderen zelf over hun problemen vertellen, zijn we er altijd op tijd bij”, zegt Willemijn Dupuis, die de rechten van kinderen in Nederland verdedigt.

20 november