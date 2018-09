Fikry zuigt Tilburg in zich op. Vlaamse auteur gastschrijver bij Tilt

Hij schrijft een toneelstuk over Winnie Mandela en werkt aan 'De Beloning', een satirische roman over terroristische aanslagen. Tussen al dat werk door is de Vlaamse auteur Fikry El Azzouzi (39) een week in Tilburg. Op verzoek van literair festival Tilt maakt hij een verhaal dat is geïnspireerd door de stad.

Tilburg bevalt hem. ,,De stad verrast me, in positieve zin. Ik heb een klik. Het is een oprechte stad, authentiek, niet gelikt. Mooi in zijn lelijkheid. Een stad als Amsterdam is toeristisch en daarom gefabriceerd, veel schone schijn."

De Vlaamse schrijver fietste uren door Tilburg, door volkswijken, en gaf zijn ogen en oren de kost. Deze week gaat hij nog naar een sportschool, loopt hij binnen bij een theehuis en geeft hij een lezing aan de universiteit.

Incognito

..Ik ga wandelen, fietsen, ontdekken, maar ook praten met de professoren Ico Maly en Jan Blommaert. Zij werken hier op de universiteit en zijn beroemd in Vlaanderen. Ik wil Tilburg in me opzuigen en kom na deze week zeker terug, incognito."

Fikry El Azzouzi. Writer in residence tijdens Tilt

Humor

Zelf is Fikry El Azzouzi een bekendheid in Vlaanderen. Zijn trilogie over de Vlaams-Marokkaanse jongen Ayoub is een succes. De boeken zijn met humor geschreven en geven een beeld van het leven, ook de vragen en problemen van een jongen die opgroeit tussen twee culturen. In 'Schapenfeest' is Ayoub elf. Van zijn vader moet hij mee om een schaap te slachten. Daar probeert ie onder uit te komen. In de wei voert hij een lang gesprek met het schaap. Absurdisme is El Azzouzi niet vreemd.

In 'Drarrie in de nacht' is Ayoub zestien. Met zijn vrienden zwerft hij door het dorp, schuilt in de wasserette. Ze voelen zich niet begrepen, ze hebben geen plek en geen doel. In boek drie 'Alleen zij' is Ayoub 21. Eva vindt hem leuk. Ze reflecteert op Ayoub en probeert zijn achtergrond te doorgronden.

Omslag Het Schapenfeest

Allochtone gemeenschap

De trilogie bevat veel autobiografische elementen. Fikry El Azzouzi groeide op in Temse, een plaats met een grote allochtone gemeenschap . Daar zwierf hij met zijn vrienden over straat, schuilde bij de wasserette.

,,Literatuur is voor mij beschrijven wat ik goed ken. In de boeken zoeken personages naar identiteit. Wie ben ik, waar hoor ik bij? Het gaat ook over sociale druk. Vrienden en familie waren verrast toen ze merkten dat ik een boek had geschreven. Ineens zagen ze me op tv en mijn boek in de winkels."

Het Zuidelijk Toneel

De strakke dialogen in de romans vielen op in Vlaanderen. Hij werd gevraagd om teksten voor toneel te schrijven en maakte inmiddels tien toneelstukken. Voor NNT in Groningen schreef hij succesvoorstelling 'Salam'. 'Drarrie in de Nacht' is ook bewerkt tot toneelstuk en te zien in de Vlaamse theaters.

Dan zal Fikry El Azzouzi deze week tijdens zijn verblijf in Tilburg toch zeker binnenlopen bij Het Zuidelijk Toneel aan de Ringbaan Oost? Hij aarzelt. ,,Dan moet je worden uitgenodigd, maar wie weet. Ik ben geïnteresseerd."

Omslag Drarrie

Aanslagen

Een prangende vraag. Die satire over aanslagen die in de maak is? Is dat niet gewaagd? ,,Het is absurd dat iemand denkt dat hij zal worden beloond als hij dood en vernieling zaait." De schrijver doelt op de vele maagden die in het vooruitzicht zouden zijn gesteld. ,,Iemand die logisch denkt verzint dat niet. Het is zó absurd. Vaak zijn aanslagplegers ex-criminelen." De satire verschijnt in het voorjaar. Dat geldt ook voor het boekje dat Tilt uitbrengt.

