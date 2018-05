File op de A58 tussen Bavel en Tilburg na tweetal botsingen

VIDEO Prejavu: circus, muziek, theater, dans. Een avondje kijken naar talenten

12:02 TILBURG - TeaTime Company is een jong circusgezelschap, Eleni Ploumi een talentvolle danseres. Ze zijn vrijdag te zien tijdens Prejavu XL, een avond met een reeks voorstellingen van jonge artiesten die in Tilburg wonen of zijn opgeleid. De avond bij De NWE Vorst begint om 20 uur en duurt tot middernacht. De voorstellingen zijn verdeeld over meerdere zalen en zaaltjes van de theatervilla aan de Willem II straat. Het circustrio speelt in de tuin.