File opgelost tussen Tilburg en Eindhoven

VIDEO Tilburg: winnaars Kunstbende treden zondag op in de Spoorzone

11:44 TILBURG - Ze wonnen talentenjacht Kunstbende, twintig jonge muzikanten, dj's, schrijvers, filmers en acteurs uit Brabant. Deze jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar zijn zondagmiddag te zien in Club Smederij in de Spoorzone. De toegang is gratis. Ook is er een optreden van singer-songwriter Lucas Hamming. Onderaan dit bericht drie filmpjes met Brabantse deelnemers.