Film ‘Loving Vincent’ ook in de race voor een Oscar

Fox-docu over Willem II-spits Fran Sol in première

17:20 De afgelopen maanden dook de Tilburgse documentairemaker Joost van der Werf in opdracht van FOX in het voetbal- en privéleven van de Spaanse Willem II-spits Fran Sol. Zondagavond om 20.30 uur gaat de documentaire 'Galactico in Tilburg' in première op het betaalkanaal.