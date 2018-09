Film onthult geheimen van de zwarte doos van Tilburg

Mickers is als cameraman in dienst van de gemeente, maar maakt de film niet in opdracht van de plaatselijke overheid. ,,Ik heb altijd al historisch besef gehad. Toen ik hoorde voor de plannen voor de nieuwbouw en mogelijk sloop dacht ik meteen: leuk om over 50 jaar nog eens terug te kunnen kijken hoe het daar was. Dat is geleidelijk uitgegroeid."

De documentairefilm gaat niet over de uiterlijke verschijning van het gebouw en de discussie die daarover gevoerd is. ,,Interessanter vind ik hoe het dagelijks leven daarbinnen was. Ik ben gaan praten met de postbezorger, de bestuursadviseur, de secretaresse. Samen vertellen zij een verhaal dat in elk geval interessant is voor wie er heeft gewerkt of is geweest. Maar net zoals bij vliegtuigen denk ik dat ook een groter publiek nieuwsgierig is naar wat zich in deze zwarte doos afspeelde."

Borrel

Ambtenaren en oud-ambtenaren vertellen over de periode van de bouw in begin zestiger jaren en over het sloopfeest van het oude gemeentehuis naast de Schouwburg. Aan de orde komen onder meer de documentenlift - hypermodern voor die tijd - en de atoomschuilkelder in de parkeergarage.

Maar Mickers' (ex-)collega's vertellen ook over de omgang met bestuurders in de jaren zeventig ('je moest het niet wagen burgemeester Brokx aan te spreken met Gerrit') en over de moraal over drankconsumptie in die tijd ('een borrel voor bestuurders hoorde er in de zeventiger jaren gewoon bij)'.

Mickers maakt de film met zijn bedrijf in eigen tijd en voor eigen rekening. ,,Ik heb wel alle ruimte en medewerking gekregen." Hij begint nog een crowdfunding om de productiekosten te dekken. Hij mikt erop de film medio 2019 af te ronden. Met Cinecitta is een eerste gesprek gevoerd om die film ook daar te vertonen.