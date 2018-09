‘Fist Veur Ut Huntje’ en hun baasjes

VIDEO Man (49) zwaarge­wond na crash in Tilburg: auto schiet fietspad op, grote ravage

16:01 TILBURG - Bij een ernstig ongeluk op de Ringbaan-Zuid in Tilburg is zondagmiddag een man zwaargewond geraakt. De 49-jarige automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, ramde enkele verkeerspalen uit de grond en kwam vervolgens op de zijkant op een fietspad terecht. Mogelijk is er alcohol in het spel, zo laat de politie weten.