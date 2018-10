Flinke uitslaande brand verwoest appartement in Tilburg

video Ooit trok Mundial 200.000 bezoekers, maar het werd kleiner en kleiner

21:11 TILBURG - Met weemoed denken liefhebbers terug aan de tijd dat Festival Mundial groots werd gevierd in het Leijpark in Tilburg. In hoogtijdagen kwamen er 200.000 bezoekers op de wereldmuziek af. Vrijdag werd bekend dat afgelopen juni de laatste Mundial is geweest. Het festival ontsnapt nu écht niet meer aan de financiële problemen, en stopt.