Flinke vertraging door kapotte vrachtwagen en ongeval op A58 Tilburg opgelost

Willem II'er Ogbeche voegt zich bij eliteclub met hattrick

9:39 Bartholomew Ogbeche staat sinds zaterdagavond in een rijtje met Kurt Zaro, Rini Mettes, Wanny van Gils, Gerrit de Wit en Lucas Andersen. Dat zijn de spelers die in het shirt van Willem II drie keer of meer in een wedstrijd op vreemde bodem wisten te scoren.