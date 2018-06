FNV Metaal stelt ultimatum aan StandardAero: kom met beter bod anders komen er stakingen

StandardAero is gespecialiseerd in onderhoud van vliegtuigmotoren en gasturbines. Het Amerikaanse moederbedrijf wil 30 voltijdsbanen schrappen. Deze maatregel, in maart medegedeeld in een brief, kwam als 'een klap in het gezicht' van de personeelsleden. Inmiddels heeft de Ondernemingsraad een negatief advies uitgebracht en bereidt gerechtelijke stappen voor.

De waarom-vraag is de belangrijkste van de vragen die de OR aan de StandardAero-top heeft gesteld, zei OR-voorzitter Felicitas Band eerder al in het BD. ,,Er is geen enkele onderbouwing. We draaien jaar na jaar boven plan, daar zijn we altijd om geprezen." OR en FNV Metaal trekken samen op.

StandardAero geeft tot nu toe echter geen krimp, zo geeft FNV Metaal in een persbericht aan. Het bedrijf heeft laten weten niet via de media te praten. De vakbond heeft na een briefwisseling geconcludeerd 'uitonderhandeld te zijn'. ,,Wij kunnen niet anders dan vaststellen dat er een onoverbrugbaar verschil bestaat in standpunten."

De eisen die nu op tafel liggen zijn: een sociaal plan met een looptijd tot 2023 met daarin een schadeloosstelling voor de werknemers. Verder moet er een scholingsbudget komen van 6000 euro per werknemer en het sociaal plan moet aangemeld worden als cao.