Fors foodcafé bij Jumbo Stappegoor

Wanneer de nieuwe megasuper precies wordt geopend, wil Jumbo nog niet bekend maken. Dat gebeurt zeker voor de feestdagen, maar ingewijden gaan uit van eind november begin december.

De casco van de nieuwe super is opgeleverd, Jumbo is inmiddels met de inbouw begonnen. Ook de werving van in totaal zo'n 300 personeelsleden (fulltime, parttime en bijbanen) is gestart. ,,Die banen gaan niet ten koste van bestaande vestigingen in Tilburg, ze zijn aanvullend daarop", zegt een woordvoerster.

Streekproducten

De nieuwe supermarkt zelf wordt met 4500 vierkante de grootste van Tilburg (AH-XL meet een slordige 4000 vierkante meter). Daarnaast huurt Jumbo een ruimte in de plint van zo'n 500 vierkante meter voor het foodcafé. Beleving speelt in de nieuwe vestiging een belangrijke rol. ,,We werken met seizoens- en streekproducten, met eigen recepturen en bereiden de producten zoveel mogelijk ter plaatse."