Forse schade en gewonde bij aanrijding op Letschertweg

Gerechtshof bepaalt dat 'man met twee gezichten' Aydin C. niet ter observatie wordt opgenomen

15:28 TILBURG - De Tilburgse webcamafperser Aydin C. wordt niet ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Een gedragsdeskundige gaat wel kijken of hij een nieuw persoonlijkheidsonderzoek moet ondergaan. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam maandag bepaald. Het openbaar ministerie had een verzoek ter observatie ingediend.