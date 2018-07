Frans van der Meer is nieuwe nachtburgemeester Tilburg: 'Is een schertsfunctie, maar wil toch roer omgooien'

Van der Meer kijkt behoorlijk nuchter naar de 'schertsfunctie', zoals hij het zelf noemt. ,,Ik moet het nachtburgemeesterschap nog gaan invullen, maar als ik ook maar één ding teweegbreng, is dat oneindig veel meer dan de afgelopen jaren." Toen bekleedde Harrie Verkerk de post, omdat hij met zijn actie NachtburgeNEEster werd verkozen. Hij deed twee jaar niks.

'Tegen functie zijn heeft geen zin'

Volgens Van der Meer is tegen een nachtburgemeester zijn 'net zoiets als tegen een toneelvereniging zijn'. ,,Daar kun je wel tegen zijn, maar het kan geen kwaad." Hij wil dan ook de Tilburgse cultuur meer onder de aandacht gaan brengen, ,,want dat wordt toch wel een beetje van me verwacht."

De nieuwe nachtburgemeester overweegt om een wethouder van 'Gedane Zaken' en een 'rudimentair medewerker' aan te stellen.

Holle kreet

Van der Meer is dé aangewezen persoon om deze functie te bekleden, blijkt uit de Facebookgroep 'Wie wordt de nieuwe nachtburgemeester van Tilburg?'. Hij is de geestelijk vader van de poppen Ferry van de Zaande en Fred van Boesschoten, is een hit op Kermis TV en won dit jaar de Ad Vinkenprijs voor actieve Tilburgse kleinkunstenaars. ,,Het is dan misschien een holle kreet: maar het roer moet om in Tilburg."

