Fundaparel: dit keigrote boshuis met eigen sauna

Herman Finkers brengt ‘concertmis’ in Tilburg: ‘Humor en religie relative­ren allebei de waan van de dag’

TILBURG – Cabaretier Herman Finkers organiseerde zeven jaar geleden in Oldenzaal een Missa In Mysterium. Een gezongen Latijnse mis met medewerking van de vijf zangeressen van Wishful Singing. Dit weekend brengt hij zo’n mis voor het eerst als een concert, in de Heuvelse kerk in Tilburg.