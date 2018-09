Futuro Fitness Tilburg wordt overgenomen door Sportcity

Dronken man knijpt keel van vriendin dicht in Tilburgse woning

13:46 TILBURG - Een 23-jarige man is zondag aangehouden nadat hij zijn 24-jarige vriendin heeft mishandeld in een woning in Tilburg. De vrouw kwam rond 14.00 uur thuis, terwijl haar vriend dronken op de bank zat.