Gast die met brandblusser spoot in Club Fix kan toegangsverbod verwachten

TILBURG - Beveiligingsmedewerkers van Club Fix proberen zondag te achterhalen wie de man was die zaterdagnacht meerdere mensen onderspoot met een brandblusser. Als hij wordt geïdentificeerd, komt hij de club niet meer in, aldus eigenaar Zakaria Elkhanza.

Vijf mensen raakten onwel, toen de man rond 03.00 uur een brandblusser pakte en in het rond spoot. Het poeder dat eruit kwam is gemaakt om zuurstof uit de lucht te onttrekken. Het verspreidde zich onder meer via de airconditioning door de ruimte. Meerdere mensen die het spul over zich heen kregen, hadden ademhalingsproblemen.

Het incident staat waarschijnlijk op camera. Beveiligingsmedewerkers van Fix bekijken beelden van de avond om te achterhalen wie de dader is. Elkhanza gaat er vanuit dat de man dronken was. ,,We hebben het over het nachtleven. Er was alcohol in het spel'', zegt hij. ,,Hoe haal je het in je hoofd? Die man komt in ons smoelenboek terecht en komt Fix en de zaken waar we mee samenwerken niet meer in.''

Andere plaats

Er staan meerdere brandblussers in de zaak, ook binnen bereik van bezoekers. ,,Minder brandblussers neerzetten is voor mij geen optie. De veiligheid gaat voor alles'', stelt Elkhanza. ,,Maar als bezoekers er zo makkelijk bij kunnen, moeten we de plaatsen wel herzien. Het is nu nog te vroeg om te zeggen hoe we dit gaan oplossen, maar we gaan het zeker evalueren.''

800 gasten

Volgens bezoekers heeft het personeel van Club Fix goed ingegrepen toen duidelijk werd dat mensen onwel werden. ,,De portiers zaten er gelijk bovenop'', zag Jordan Doran. Toch wist de dader te ontkomen. Mogelijk omdat de ondergrondse club direct werd ontruimd.

Volgens omstanders ontstond daarna op het Pieter Vreedeplein een grimmige sfeer. Voor de zekerheid waren meerdere politie-eenheden aanwezig. Veel bezoekers wilden snel weer terug naar binnen, merkte Janelle Rigters. Zij was één van de 800 gasten die binnen twee minuten na het incident naar buiten moesten, maar vond de sfeer niet grimmig. ,,Veel mensen hadden vragen. Maar de sfeer buiten was gezellig, we wilden weer terug naar binnen.'' Ook hadden veel mensen nog spullen in kluisjes liggen. Er moest echter gewacht worden tot de brandweer metingen had verricht.

Toen dat was afgerond en de club weer veilig was, mochten bezoekers in groepjes van tien naar beneden om hun achtergelaten spullen op te halen. Het feest is niet meer hervat.

Leermomentje

Eigenaar Elkhanza noemt het incident van zaterdagnacht een leermomentje, net als de eerdere incidenten waar Fix mee te maken kreeg in de negen maanden dat het open is. Maar hij verdedigt zich ook. ,,Kijk naar de Randstad. Daar gaat het over granaten en kogelgaten. Bij ons zijn het vaak dingen waar we zelf geen controle op hebben'', zegt hij doelend op een vechtpartij waarbij een vuurwapen werd gevonden na een vechtpartij. ,,Dat hebben wij zelf gemeld bij de politie.''