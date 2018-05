Geen extra zitplaatsen Trappers

Dit voorjaar werden al wel 380 extra staanplaatsen gerealiseerd om het toenemende aantal fans te kunnen herbergen. De wens om die voor de start van het nieuwe seizoen, in september, om te turnen in zitplaatsen blijkt echter financieel nog niet haalbaar.

Van Gestel: ,,We hadden de kosten samen met de gemeente begroot op 2,5 ton, maar die kwamen uiteindelijk uit op 4,5 ton. De druk op bouwbedrijven is enorm, zeker in de zomerperiode. Wie nu tijd heeft, rekent torenhoge prijzen."

Plannen

De hoop is dat de extra zitplaatsen er volgend seizoen wel kunnen komen. ,,Als bedrijven het werk kunnen plannen en geen personeel hoeven in te huren, zijn de prijzen normaler." De bedoeling is om in een volgende fase een extra tribune te realiseren. Het aantal toeschouwersplaatsen in het ijssportcentrum zou dan met nog eens duizend tot 4000 groeien.