Geen operaties in ETZ Elisabeth Ziekenhuis Tilburg door digitale storing

Boete voor 'afhakers'? Tilburgse restaurants lopen er niet warm voor: 'Toch nog een beetje gek'

11:36 Do 7 sept: Een boete als je reserveert bij een restaurant maar niet komt. In sommige buitenlandse restaurants wordt er al met het systeem gewerkt, het doet nu ook zijn intrede in Nederland. Tilburgse koks en restauranteigenaren lopen er niet warm voor. Al weten ze bij restaurant Taste! dat het soms zinvol kan zijn.