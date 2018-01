Geen opstootjes meer bij botsauto's op Tilburgse kermis: experiment geslaagd

Zonnebloem Regio Tilburg ontvangt het Gouwe Peerke: barmhartig in de geest van pater Donders

15 januari TILBURG - De jaarlijkse onderscheiding Het Gouwe Peerke is voor 2017 toegekend aan de Zonnebloem Regio Tilburg. ,,We zijn hier blij mee”, aldus voorzitter Joke Roovers. ,,Deze onderscheiding betekent waardering voor een heleboel mensen die in stilte veel werk verzetten.”