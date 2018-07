Geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch door overwegstoring

La Trappe eert broeder Samuël op zijn honderdste geboorte­dag: 'Heb uw vijand lief, dus ook bier'

13:11 BERKEL-ENSCHOT - Hij werd wel het 'lopende logo van het Nederlandse trappistenbier' genoemd, broeder Samuël. Op 15 augustus is het 100 jaar geleden dat Samuël het licht zag. Mooie aanleiding, vinden ze bij La Trappe, om met een excursie op die dag eer te betonen aan de laatste monnik die daadwerkelijk actief was in de brouwerij van abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot.