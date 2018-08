Geen Unentse Mèrt dit jaar, organiserende stichting werkt aan nieuwe opzet voor 2019

Man? Vrouw? Dat ligt genuan­ceerd. Dansers verdiepen zich in gender

14:47 TILBURG/DEN BOSCH Op het theaterfestival Boulevard in Den Bosch buigen choreografen zich over het thema gender en identiteit. Het is onderdeel van een Europees project. Want wat ben je? Honderd procent man? Honderd procent vrouw? Ertussenin? In oktober ook in Tilburg.