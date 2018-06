Geen vleugels maar celstraf: Tilburgse winkel betrapt Red Bull-dief (32) op heterdaad

Appen tijdens ongeluk niet bewezen, wel taakstraf voor vrachtwa­gen­chauf­feur

11 juni BREDA/TILBURG - Of een 24-jarige Fries met zijn telefoon bezig was toen hij tegen een auto botste in maart vorig jaar, dat acht de rechtbank in Breda niet bewezen. Vrachtwagenchauffeur Johan B. (24) krijgt voor het veroorzaken van een ongeval in Tilburg 160 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Als hij nog een keer in de fout gaat de komende twee jaar, dan mag hij ook een jaar ook niet rijden.