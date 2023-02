Geen zorgen over coronavirus tijdens carnaval: ‘Andere virussen zijn ziekmakender’

Gehavend Trappers verliest van hekkenslui­ter en is plek 2 kwijt

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben dinsdagavond 650 kilometer van huis drie belangrijke laten liggen in de Oberliga Nord. In de strijd om de tweede plek - en een goede uitgangspositie in de play-offs - mocht de ploeg van Doug Mason geen fout maken tegen de hekkensluiter, maar dat gebeurde wel (3-1).