Geiten omgekomen na brand in schuur in buitengebied van Tilburg

Plan boomkap Bodehof schiet in verkeerde keelgat: 'Dit is een zeer gezonde esdoorn'

11:11 Do 26 apr: Een aantal Bodehof-bewoners is ontstelt over het plan van de gemeente om een imposante esdoorn op de binnenplaats te kappen. Na protest maakt de gemeente een pas op de plaats. Maar uitstel is niet per se afstel.