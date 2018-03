Gemeente Tilburg strijdt tegen de letterzetter in natuurgebied De Sijsten

Opkomst Tilburg begin van de middag ongeveer gelijk aan 2014: bijna 16 procent

14:34 TILBURG - De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg loopt gestaag op. Om 13.00 uur had 15,68 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Dat is bijna net zoveel als in 2014: 15,83 procent.