Gemeentehuispony's galopperen in een bierbrouwerijwei

Er zijn meer Poolse arbeidsmi­gran­ten in Brabant en ze zijn tevreden, maar kwetsbaar

13:29 TILBURG - Het aantal arbeidsmigranten uit Polen is sinds 2004 bijna vervijfvoudigd. De meesten van hen wonen in Brabant, Limburg en het westen van het land, hebben een betaalde baan, zijn tevreden en denken over vijf jaar nog in Nederland te wonen. Maar het soort werk maakt hen kwetsbaar. Dat blijkt uit het rapport ‘Bouwend aan een toekomst in Nederland’, dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag uit heeft gebracht.