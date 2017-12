Ger en Annelies stoppen met buurtwinkel 't Pleintje: 'Mensen moeten hun verhaal kwijt'

In de afgelopen jaren maakten ze twee overvallen mee. Maar dat is niet de reden dat ze stoppen. Annelies Diepens kreeg twee herseninfarcten en een hartinfarct. Haar gezondheid gaat nu voor. ,,Soms vergeet ik dingen, dat is niet handig in de winkel. En we hebben twee kleinkinderen van vijf en drie jaar. Ze wonen in het noorden van het land en missen ons. Nu gaan we ze vaker zien."