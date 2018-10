Gerdien fotografeerde Palestijnen in Jeruzalem

TILBURG - De Tilburgse fotografe Gerdien Wolthaus Paauw maakte portretten van Palestijnen in Jeruzalem. Woensdag vertelt ze hier over bij Het Spoor.

Ze groeide op in een orthodox-protestants gezin. De verbondenheid met Israël was groot, het Beloofde Land, het land van melk en honing.

Een bezoek aan Israël in 2013 zette het wereldbeeld van fotografe Gerdien Wolthaus Paauw op zijn kop. Ze was daar in opdracht van de Tilburgse stichting Vrienden van Nazareth en fotografeerde Palestijnse studentes die met een beurs van die stichting een opleiding konden volgen. Ze zag met eigen ogen hoe de Palestijnse bevolking in Israël wordt onderdrukt.

Getto

,,Ik had me nooit zo verdiept in de kwestie Israël-Palestina, het is zo complex daar. Maar staand bij de negen meter hoge betonnen muur in Bethlehem was ik verbijsterd. Palestijnen leven in een getto, mensen die zouden kunnen samenleven worden van elkaar gescheiden. Hoe bestaat het dat een volk dat zelf zo heeft geleden een ander volk behandelt als tweederangs burgers.”

In het voorjaar ging ze terug naar Oost-Jeruzalem en ze logeerde in een Palestijns hospitaal op de Olijfberg.

Belediging

,,Ik was in mei in Jeruzalem. De veertiende mei was de 70-jarige herdenking van de staat Israël en de dag dat de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem is verhuisd. Dat is zo’n belediging voor de Palestijnen. Een dag later herdenken Palestijnen Nakba Day, de Grote Catastrophe, want bij de oprichting van de staat Israël zijn 750.000 Palestijnen uit hun huis verdreven en op de vlucht geraakt.” De spanning in de stad was te snijden: de Palestijnse gemeenschap was diep geschokt door de vijftig Palestijnen die in Gaza waren gedood.

In Oost-Jeruzalem legde de Tilburgse contact met vijftien jonge en oudere Palestijnen. De meeste mensen mocht ze fotograferen.

Sabreen

,,Ik ontmoette Sabreen. Haar moeder is van Jeruzalem, haar vader van Gaza. Om die reden heeft ze beperkte identiteitspapieren en is ze staatloos. Haar familie onderhoudt haar. ” De vrouw studeerde rechten, maar kan al vijftien jaar niet aan een baan komen omdat haar papieren niet in orde zijn.”

Sara studeert zang en gitaar aan het Conservatorium en ze droomt van een plekje in het Palestijns Nationaal Orkest in Jeruzalem. Met muziek wil ze haar identiteit uitdragen. Gerdien Wolthaus Paauw: ,,Ik ontmoette haar bij een bushalte en en mocht met haar mee naar haat huis en familie. Aan de muur in de kamer hangt een grote sleutel. Haar oma is in 1948 door de Zionistische strijders uit haar huis verdreven. De sleutel heeft ze nog steeds.” De afbeelding van een sleutel boven de bank van Sara verwijst daar naar en naar het recht van terugkeer dat de Palestijnen claimen.

Geen vreugde

Op 13 mei was in de oude stad in Jeruzalem Flag Dance Parade, Israël viert dan dat het tijdens de Zesdaagse Oorlog Jeruzalem innam. ,,Dertigduizend mannen liepen met vlaggen door de straten van de Moslim Wijk. Vreugde op de gezichten, zag ik niet. Het was provocatie. Palestijnse winkels zijn dan noodgedwongen dicht, om problemen te voorkomen. Toch zag ik een open deur. Die ondernemer beriep zich op het recht open te mogen zijn. Ik zag mannen met vlaggen voorbij de winkel lopen. Het voelde niet veilig. Af en toe kwamen klanten, uit solidariteit.”

Met een Palestijnse boekhandelaar sprak ze over zijn zorgen. Hij vreest dat de Palestijnse identiteit wordt weggevaagd. Ook sprak ze met mensen die aan het hardlopen waren op de trap bij de Damascus Poort bij de oude stad. Het inspireerde de fotografe om terug te gaan en met andere Tilburgers mee te lopen met de Palestijnse marathon in Bethlehem.