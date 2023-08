Cultuurzomer De Cultuurzo­mer van Rias Baarda: ‘Als de zomer te lang duurt, koop dan een gitaar’

Rias Baarda uit Tilburg, zanger bij David Bowie tributeband Starman, heeft deze zomer een aantal nummers opgenomen in een vervallen kerkje in het Franse Normandië. Daarnaast duikt Starman in september de theaters weer in. Zo is de band op 8 september te zien op Tribute Fest in Roosendaal en op 23 september in De Nobelaer in Etten-Leur.