Gerrit Poels: Smolders mag blijven

VIDEOTILBURG - ,,Prima: hij mag blijven!" Dat zegt Gerrit Poels in een interview op YouTube over Hans Smolders. Die laatste draagt, op zijn beurt, zijn verkiezingsoverwinning een week na dato op aan de broodpater.

Het interview werd in december al gemaakt door de producent van Regio TV, maar is niet gepubliceerd. Smolders kreeg toestemming van Poels om het te gebruiken in het kader van de verkiezingen, maar vond dat 'te goedkoop'. ,,Maar het is voor mij heel waardevol. Ik besloot in januari al om, mocht ik de grootste worden, die overwinning op te dragen aan Poels."

Smolders leerde de broodpater als jonge jongen al kennen toen ze in de Theresiastraat enige tijd tegenover elkaar woonden. ,,Ik zag toen al wel dat het daar heel anders toeging dan bij andere gezinnen. Maar ik ben pas de laatste tien jaar gaan begrijpen wat Poels en zijn vrouw werkelijk deden en heb enorm veel respect voor hen gekregen. Daarom heb ik ook het vuur uit m'n sloffen gelopen om de Pollepel te redden."

Goed mondje

De Tilburgse gemeenteraad besloot uiteindelijk unaniem om het pand van de Pollepel gratis aan de stichting Broodnodig beschikbaar te stellen. Nu Gerrit en zijn echtgenote Angelique daartoe steeds minder in staat zijn, zet pleegdochter Hulya daar met vrijwilligers hun werk voort. Poels dankt die gift in het interview aan de inzet van meerdere mensen, maar zegt over Smolders: ,,Hij had ook een goed mondje om dingen voor elkaar te krijgen."