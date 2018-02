Gevaarlijke in Tilburg en Den Bosch verkochte abrikozenpitten teruggeroepen

Studenten van Schengen tot Shanghai opgelet, zo vier je carnaval in Tilburg

15:51 TILBURG - 'How to carnival'. Dat is dinsdagavond the question in Grand-Café Esplanade op de campus van de Tilburgse universiteit. Voor de 400 buitenlandse studenten die in januari zijn gestart in Tilburg, wordt uit de doeken gedaan wat carnaval inhoudt.