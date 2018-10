Gewonde bij botsing op kruispunt in Tilburg

ARCHIEF Wim Kok tegen het Tilburg van 2000: ‘Stad van geweldige transforma­tie’

20 oktober TILBURG - De dag waarop Willem II afscheid neemt van zijn succesvolste trainer, Co Adriaanse, doet Wim Kok Tilburg aan. Het is 6 januari 2000: Driekoningen dus ook. Maar in de stad van zijn gedoodverfde kroonprins Johan Stekelenburg zal de premier niet meer dan twee koningen zien.