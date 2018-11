Gezocht: hét evenement dat Tilburg op de kaart zet

Tilburg heeft nog niets vernomen van Kick Out Zwarte Piet, VVD maakt zich zorgen

13 november TILBURG - De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft zich nog niet bij de gemeente Tilburg aangemeld voor een demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht van zondag 18 november. Om duidelijkheid te krijgen over de mogelijke komst van het anti-Zwarte Piet comité, heeft de gemeente zelf geprobeerd contact te leggen. Dat is nog niet gelukt.